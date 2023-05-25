Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Özdağ'ın desteğinin yankıları sürerken, bir açıklama da kurucu genel başkanlığını Ayhan Bilgen'in yaptığı SES Partisi'nden geldi. SES Partisi Özdağ'ın kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini açıkladı. Peki, SES Partisi oyu kaç? SES Partisi lideri kim?

Eski HDP'li Ayhan Bilgen'in genel başkanlığını yaptığı SES Partisi, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından bildiri yayınladı. SES Partisi'nden yapılan açıklamada, "Partimizin varoluşsal sebepleri de dikkate alınarak, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile vardığı anlaşma sonrası, Millet İttifakı'nı destekleyeceğine ilişkin karar ve açıklaması partimiz açısından kabul edilemezdir. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemiz mümkün değildir." denildi. SES Partisi oyu kaç? SES Partisi lideri kim?

SES PARTİSİ LİDERİ KİM?

Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen'dir.

SES PARTİSİ OYU KAÇ?

Ses Partisi oy bilgisi hakkında detaylı veri bulunmuyor.

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

Ayhan Bilgen 1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde yüksek tahsil gördü. Bunun yanında Özgür Gündem ve Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Mazlum-Der Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2006'da kurumda iki yıl için genel başkanlığa seçildi.

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP 'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Daha sonra Haziran 2014'te Halkların Demokrat Partisi'nin ikinci olağan kongresiyle genel başkan yardımcılığına getirildi.

2015 yılında yapılan 25. Dönem Genel Seçimleri'nde Kars'tan HDP milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye genelinde yapılan erken seçimlerde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olarak göreve başlamıştır.

2015 Ağustos ayında HDP'nin ilk parti sözcüsü oldu.

2018 Genel Seçimleri, HDP(Halkların Demokratik Partisi ) Kars Milletvekili Adayı olldu.

Ayhan Bilgen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Kars Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.