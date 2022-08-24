Servis ücretlerine zam geldi mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi 2022-2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerini görüşmek için toplandı. Toplantının ardından Servis ücretlerine zam geldi mi? merak edildi. İşte detaylar...

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi. Buna göre İstanbul'da 0-1 kilometre okul servis ücreti 554 TL'den 660 liraya yükseldi.

EN YAKIN MESAFE ÜCRETİ 660 TL

Böylece servis araçlarında 554 TL olan 0-1 km arası ücret, yeni zamla birlikte 660 TL'ye çıkmış oldu. En uzak mesafe olan 23-25 kilometrenin ücreti ise 1.585 lira oldu.

EN SON NİSAN AYINDA ZAM YAPILMIŞTI

UKOME geçtiğimiz nisan ayında toplu taşımayla beraber servis ücretlerine de zam yapmıştı. Okul ve personel servis ücretlerine bu kapsamda yüzde 40 zam yapılmıştı.