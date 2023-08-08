2023 yılında İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma ücretleri açıklandı. Toplu ulaşıma yapılan zammın ardından servis fiyatları gündemde yerini aldı ve 2023 tarife ücretleri merak ediliyor. Peki, Servis ücretleri ne kadar oldu? Okul ve personel servis ücreti Ağustos 2023 ne kadar oldu? İşte detaylar…

İstanbul toplu taşıma ücretlerine gelen zammın ardından "Servis ücretleri ne kadar oldu? Okul ve personel servis ücreti Ağustos 2023 ne kadar oldu?" soruları gündemde yer alan konuların başında yer alıyor. İşte Ağustos 2023 servis ücretleri...

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

UKOME'de alınan karar neticesinde toplu taşımaya yüzde 51,52 zam yapıldı. Yapılan bu zamdan okul ve personel servis ücretleri de etkilendi. İşte Ağustos 2023 okul ve personel servis ücretleri listesi:

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL'ye yükseldi.





OKUL VE PERSONEL SERVİS ÜCRETİ AĞUSTOS 2023 NE KADAR OLDU?

UKOME'de teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarifesi belirlendi. Buna göre;