Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Servet Yılmaz oluyor ve vatandaşlar tarafından Servet Yılmaz kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Servet Yılmaz kimdir? Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz kim? Servet Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Servet Yılmaz kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Servet Yılmaz kimdir? Ve Servet Yılmaz kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Servet Yılmaz kimdir? Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz kim? Servet Yılmaz hayatı ve biyografisi!

SERVET YILMAZ KİMDİR?

Servet Yılmaz Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Şile'de Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini başarıyla yerine getiren Yılmaz, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevinden sonra İl Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Terör, KOM gibi kritik ve operasyonel birimlerin bağlı olduğu Servet Yılmaz, 2016 yılındaki kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilmişti.

25 Ocak 2015 tarihinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Servet Yılmaz, 2016'da bir kararname ile terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Bu birimde FETÖ ve PKK ile kritik operasyonlara imza attı.

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın emekliliğini istemesi üzerine 19 Ağustos 2017'de Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, atandı.