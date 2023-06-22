Bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu maceraya atılan bir ajanın hikayesidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Servet Operasyon filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Servet Operasyonu oyuncuları kimler? Servet Operasyonu filminin konusu ne? Servet Operasyonu oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

SERVET OPERASYONU OYUNCU KADROSU!



Jason Statham

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett

Cary Elwes

Hugh Grant

Lourdes Faberes

Max Beesley

Eddie Marsan

SERVET OPERASYONU KONUSU NEDİR?

Bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan ajanın hikayesi anlatılmaktadır. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan Five Eyes tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.