Servet Operasyonu ne zaman, hangi ülkede çekildi? Servet Operasyonu ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu kaç yılında çıktı?

Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı Servet Operasyonu filminin kaç yılında, nerede ve ne zaman çekildiği merak konusu oldu. Filmseverlerin araştırdığı filmin detayları haberimizde.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Servet Operasyonu filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Servet Operasyonu filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Servet Operasyonu ne zaman çekildi? Servet Operasyonu kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

SERVET OPERASYONU OYUNCU KADROSU!

Jason Statham

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett

Cary Elwes

Hugh Grant

Lourdes Faberes

Max Beesley

Eddie Marsan

SERVET OPERASYONU KONUSU NEDİR?

Bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan ajanın hikayesi anlatılmaktadır. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan Five Eyes tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

SERVET OPERASYONU KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Servet Operasyonu filminin ana çekimleri 14 Ocak 2021'de Antalya, Türkiye, Farnborough ve Katar'da başlamıştır.