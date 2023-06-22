Servet Operasyonu Kaan Urgancıoğlu sahnesi İZLE! Kaan Urgancıoğlu filmleri ve dizileri neler?

Servet Operasyonu filminde bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu maceraya atılan bir ajanın hikayesi anlatılmaktadır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Servet Operasyonu filminde yer alan karakterler merak konusu olmuştur. İzleyiciler tarafından Servet Operasyonu Kaan Urgancıoğlu sahnesi araştırılmaktadır. Peki, Servet Operasyonu Kaan Urgancıoğlu sahnesi nedir? Kaan Urgancıoğlu filmleri ve dizileri neler? Detaylar haberimizde...

SERVET OPERASYONU KONUSU NEDİR?

Bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan ajanın hikayesi anlatılmaktadır. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan Five Eyes tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

SERVET OPERASYONU OYUNCU KADROSU!

Jason Statham - Orson Fortune

Josh Hartnett - Danny Francesco

Cary Elwes - Nathan Jasmine

Hugh Grant - Greg Simmonds

Lourdes Faberes - Emilia

Max Beesley - Ben Harris

Eddie Marsan - Knighton

Kaan Urgancıoğlu - Casa