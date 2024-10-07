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Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Servet Operasyonu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Servet Operasyonu konusu, özeti ve Servet Operasyonu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Servet Operasyonu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Servet Operasyonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Servet Operasyonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Servet Operasyonu konusu nedir, Servet Operasyonu oyuncuları kimler ve Servet Operasyonu özeti gibi konuları inceliyoruz.

SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 13 Ocak 2023 (Türkiye)

Servet Operasyonu (İngilizce özgün adıyla: Operation Fortune: Ruse de Guerre), Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmidir. Filmde Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol alıyor. Film, 13 Ocak 2023'te Türkiye'de vizyona girmiştir.

Filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor. Orson Fortune karakterini canlandıran Statham'a, Hollywood'un ünlü isimleri Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone ve Max Beesley eşlik ediyor.

SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham - Orson Fortune

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett - Danny Francesco

Cary Elwes - Nathan Jasmine

Hugh Grant - Greg Simmonds

Lourdes Faberes - Emilia

Max Beesley - Ben Harris

Eddie Marsan - Knighton

Kaan Urgancıoğlu - Casa

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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