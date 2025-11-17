Haberler

Servet Böcek öldü mü, Servet Böcek neden öldü? Servet Böcek kimdir?

Güncelleme:
İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ile iki çocuğun yaşamını yitirdiği olayda, yoğun bakımda tedavi gören baba Servet Böcek'in de durumu kritik seyrediyordu. Peki Servet Böcek yaşamını yitirdi mi, ölüm nedeni nedir ve Servet Böcek kimdir?

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürülen Böcek ailesinden, anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek'ten de acı haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren Servet Böcek'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Servet Böcek'in ölümüyle ilgili ayrıntılar merak konusu olurken, kim olduğuna dair bilgiler de araştırılıyor.

OLAYA DAİR YENİ BULGULAR

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Ailenin fenalaşmasından birkaç saat önce, otelin giriş katında bulunan bir odada tahtakurularına yönelik ilaçlama yapıldığı tespit edildi. Kullanılan ilaçtaki "alüminyum fosfit" maddesinin, banyo havalandırması aracılığıyla ailenin kaldığı odaya sızarak zehirlenmeye yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.

PANZEHİRİ BULUNMUYOR

Tahtakurusu ve hamam böceği gibi zararlılarla mücadelede kullanılan alüminyum fosfit maddesinin herhangi bir panzehirinin olmadığı ifade ediliyor. Tarım ve konutlarda "pestisit" olarak kullanılan bu kimyasalın, yüksek oranda solunması halinde ölümcül etki gösterebildiği belirtiliyor. Ayrıca soruşturma kapsamında, ilaçlamayı yapan firma çalışanının herhangi bir sertifikaya sahip olmadığı da ortaya çıktı.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Zararlı böceklerle mücadelede sıkça kullanılan alüminyum fosfit, uzman kişiler tarafından uygulanmadığında son derece tehlikeli olabilen bir kimyasal olarak biliniyor. Güçlü bir zehir olan bu madde, yüksek dozda solunduğunda kısa sürede ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme sebep olabiliyor. Standart prosedüre göre, bu ilacın kullanıldığı ortamın mutlaka kapatılması, gaz birikmesine karşı önlem alınması ve işlemin eğitimli personel tarafından yapılması gerekiyor.

ANKARA'DA YAŞANAN BENZER VAKA

Öte yandan, iki yıl önce Ankara'da benzer bir olay meydana gelmişti. Aynı kimyasalın kullanıldığı ilaçlama sonrasında bir apartmanda iki kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi etkilenmişti. Olayda ilk etapta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Türkan ve Elif Sude Sabancılar, taburcu edilmelerinin ardından durumları ağırlaşınca tekrar hastaneye başvurmuş ve ne yazık ki yaşamlarını yitirmişlerdi.

