Sertel Selim kimdir? Sertel Selim kaç yaşında, nereli? MHP İstanbul İl Başkanı kim? Sertel Selim hayatı ve biyografisi!

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sertel Selim'in kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Sertel Selim kimdir? Sertel Selim kaç yaşında, nereli? MHP İstanbul İl Başkanı kim? sorularına yanıt arıyor. İşte Sertel Selim hayatı ve biyografisi!

Mhp İstanbul İl Başkanı olarak göreve başlayan Sertel Selim hakkında merak edilenler var. Vatandaşların gündeminde yer alan isimlerden biri olan SertelSelim kimdir? Sertel Selim kaç yaşında, nereli? MHP İstanbul İl Başkanı kim? Sertel Selim hayatı ve biyografisi!

SERTEL SELİM KİMDİR?

Öncelerde MHP Fatih İlçe Başkanı olan Sertel Selim şimdi ise MHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sertel Selim evlidir.

Sertel Selim'in MHP İstanbul İl Başkanlığını duyurduğu paylaşım ise şöyle;