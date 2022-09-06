Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği basket maçlarının dikkat çeken ismi Sertaç Şanlı, taraftarlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncular arasında Sertaç Şanlı var. Peki, Sertaç Şanlı kimdir? Sertaç Şanlı kaç yaşında ve nereli? Sertaç Şanlı hangi takımda, hangi mevkii? Sertaç Şanlı kariyeri

Milli takımımızda yer alan basketbolcular, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla araştırılan A Milli Erkek Basketbol takımı oyuncularımız her maçın ardından performansı ile gündemde kalıp ilgileri üzerine topluyorlar. Basketbolseverler ise dikkatleri üzerine çeken yıldız basketbolcuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Basketbolcuların kariyerleri, nereli oldukları ve hangi takımda forma giydikleri taraftarlar tarafından araştırılan konulardan birisi. Peki, Sertaç Şanlı kimdir? Sertaç Şanlı kaç yaşında ve nereli? Sertaç Şanlı hangi takımda, hangi mevkii? Sertaç Şanlı kariyeri

SERTAÇ ŞANLI KİMDİR?

5 Ağustos 1991 yılında Edirne'de doğan basketbolcu, Pivot pozisyonunda yer almakta. 2.16 metre boya sahip olan oyuncu 5 numaralı formayı giyiyor. Basketbol kariyerine Efes Pilsen altyapısında başladı. Daha sonra ise Pınar Karşıyaka altyapısına geçti. Türk Telekom'a geçtikten sonra takımın pilot takımı olan Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki Genç Telekom'da oynadı. 2009-10 sezonunu 11,6 sayı ve 7,1 ribaund ortalamaları ile tamamladı. Ağustos 2010'da ise Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray ile beş yıllık anlaşmaya vardı. Türkiye Basketbol Ligi'nin 2010-11 sezonunda, normal sezon 9 ve play-offta ise 8 olmak üzere 17 maça çıktı. Normal sezonu 2,89 sayı 1,44 ribaund 0,44 asist ortalamaları ile tamamladı. 2014-15 sezonu öncesinde TBL takımlarından Uşak Sportif ile sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile anlaştı. 2020-21 sezonunda Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğundan sonra Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

SERTAÇ ŞANLI MİLLİ TAKIM KARİYERİ

14-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilen 2011 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 20 yaş altı millî basketbol takımında görev aldı. Turnuvada maç başına 8,6 sayı 4,4 ribaund ortalaması tutturdu. Temmuz 2011'de, 2011 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye millî basketbol takımının aday kadrosuna çağrıldı.[7] 7 Ağustos 2011'de teknik heyet, Sertaç'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

SERTAÇ ŞANLI HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu İspanya Basketbol Ligi'nde yer alan Barcelona takımında 5 numaralı forma ile maça çıkıyor.