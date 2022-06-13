Sertaç Komsuoğlu kimdir? Sertaç Komsuoğlu kaç yaşında, nereli? Sertaç Komsuoğlu biyografisi nedir?

Sertaç Komsuoğlu, 2011 yılında da reklamcılık alanının liderlerinden biri konumuna gelen RM İstanbul A.Ş. şirketini kurmuştur. Peki, Sertaç Komsuoğlu kimdir? Sertaç Komsuoğlu kaç yaşında, nereli? Sertaç Komsuoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SERTAÇ KOMSUOĞLU KİMDİR?

Sertaç Komsuoğlu 16 Mart 1968'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. 53 yaşındadır. Tam adıyla Acar Sertaç Komsuoğlu, eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlamıştır. Komsuoğlu, aile şirketi Enerji Petrol Gaz Gazetesi'nde gazeteciliğe başlamıştır. İlk yıllarında muhabir olarak çalışan A. Sertaç Komsuoğlu daha sonra köşe yazarlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulunmuştur.

1997 yılında, gazete merkezini Ankara'dan İstanbul'a taşıyarak Enerji Petrol Gaz'ın yönetiminin başına geçmiştir. Bu tarihten sonra enerji piyasasının gelişimini de dikkate alarak Gas & Power ve Green Power gazetelerini ve petroturk.com dijital platformu da yayın hayatına kazandırmıştır. Sertaç Komsuoğlu, bu dönem içerisinde İstanbul Matbaacılık A.Ş. ve Enerji Fuarcılık A.Ş. şirketlerini kurarak farklı sektörlere de yatırım yapmıştır.

Enerji Fuarcılık A.Ş. her yıl düzenlenen, Türkiye'nin en büyük enerji organizasyonu 'Türkiye Enerji Zirvesi' ile birlikte Petroleum Istanbul , ISTRADE, Gas & Power Network, Fuar ve Zirve'lerini düzenlemektedir. Sertaç Komsuoğlu, 2011 yılında da reklamcılık alanının liderlerinden biri konumuna gelen RM İstanbul A.Ş. şirketini kurmuştur. 2012 yılından bu yana Sarı Lacivert Derneği'nin Başkanlığını yürüten A. Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe 1907 Derneği üyesi, Fenerbahçe USA Derneği'nin de Onur Kurulu üyesidir.

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