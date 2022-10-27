TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk takım oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Mehmet Şef'in özel tarifi serseri yapılıyor. Peki, Serseri yemeği nedir, nasıl yapılır? MasterChef Mehmet Şef Serseri tarifi ve yapılışı! Serseri balık yemeği malzemeleri! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

Burak

Gamze

Görkem

Kıvanç

Barış

Tolga

Ayaz

KIRMIZI TAKIM:

Tayfun

Büşra

Serpilay

Metin

Yağız

Burak

Fatma Nur

MASTERCHEF HANGİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ikinci takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı, Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF SERSERİ YEMEĞİ MALZEMELERİ!

Kalamar

Krema

Dinlendirilmiş üzüm suyu

Soya sosu

Tereyağ

Pastırma

Biber

Roka