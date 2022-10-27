Serseri yemeği nedir, nasıl yapılır? MasterChef Mehmet Şef Serseri tarifi ve yapılışı! Serseri balık yemeği malzemeleri!
Gündem Haberleri
TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Mehmet Şef'in özel tarifi Serseri yapıldı. İzleyiciler, serseri yemeğinin tarifini araştırmaya başladı. Peki, Serseri yemeği nedir, nasıl yapılır? MasterChef Mehmet Şef Serseri tarifi ve yapılışı! Serseri balık yemeği malzemeleri! İşte detaylar...
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk takım oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Mehmet Şef'in özel tarifi serseri yapılıyor. Peki, Serseri yemeği nedir, nasıl yapılır? MasterChef Mehmet Şef Serseri tarifi ve yapılışı! Serseri balık yemeği malzemeleri! Detaylar haberimizde...
MAVİ TAKIM:
Burak
Gamze
Görkem
Kıvanç
Barış
Tolga
Ayaz
KIRMIZI TAKIM:
Tayfun
Büşra
Serpilay
Metin
Yağız
Burak
Fatma Nur
Masterchef yarışmasında haftanın ikinci takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı, Mavi takım kazandı.
Kalamar
Krema
Dinlendirilmiş üzüm suyu
Soya sosu
Tereyağ
Pastırma
Biber
Roka