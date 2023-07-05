Oyuncu Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Serra Pirinç kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında? Serra Pirinç sevgilisi kim? Serra Pirinç oynadığı diziler neler? Serra Pirinç boy ve kilosu ne? İşte detaylar...

Serra Pirinç sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınmıştır. Benim Güzel Ailem dizisiyle adından söz ettiren Emir Çubukçukimdir, kaç yaşında ve Spotify hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında? Serra Pirinç sevgilisi kim? Serra Pirinç oynadığı diziler neler? Serra Pirinç boy ve kilosu ne? Detaylar haberimizdedir…

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

Serra Pirinç 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Serra Pirinç liseden sonra oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Serra Pirinç çalışmalarını Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı olarak sürdürmektedir. İkizler burcu olan Pirinç, sempatik tavırları ile rol aldığı dizilerde dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanındı. FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteri oynayan Pirinç, bu rol sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Vuslat dizisinde de rol aldı.