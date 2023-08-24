Ekonomi gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Serpin Alparslan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Serpin Alparslan kaç yaşında, nereli? Serpin Alparslan hayatı ve biyografisi! Serpin Alparslan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Serpin Alparslan hakkında araştırmalar yapılıyor. Serpin Alparslan kimdir? Serpin Alparslan kaç yaşında, nereli? Serpin Alparslan hayatı ve biyografisi!

SERPİN ALPARSLAN KİMDİR?





1973 yılında Ordu'da dünyaya gelen Serpin Alparslan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Medya sektörüne 1992 yılında İnterstar'da başladı. Alparslan çalışmalarına birçok televizyonda ekonomi sunuculuğu yaparak devam etti.

Alparslan, Ulusal Kanal, Kanal 6, Sky TV, Habertürk, Bengü Türk TV, TGRT Haber ve TV EM gibi kanallarda da çalışmıştı. Yenibirlik Gazetesi'nde ekonomi köşe yazarlığı yapmaktadır. 2 kız çocuğu vardır.