Son günlerde adını duyduğumuz Serpil Yılmaz hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Serpil Yılmaz'ın kim olduğu aratılıyor. Adını sıklıkla duyduğumuz Serpil Yılmaz kimdir? Serpil Yılmaz kaç yaşında, nereli? Serpil Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Serpil Yılmaz'ın kim olduğu merak edilenler var. Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden birisi olan Serpil Yılmaz kimdir? Serpil Yılmaz kaç yaşında, nereli? Serpil Yılmaz hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

SERPİL YILMAZ KİMDİR?

Moda İlkokulu'nda eğitim hayatına başlamıştır. Kadıköy Kız Lisesi'nde eğitimine devam eden Serpil Yılmaz, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi'nden mezun olarak eğitimini tamamladı.Güneş Gazetesi'nde ekonomi gazeteciliğine başladı. Birçok medya kuruluşunda görev alan gazeteci başarısı ile ün salmıştır.