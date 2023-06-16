Serpil Hamdi Tüzün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımları çalıştırdı? Okan Buruk'un hocası Serpil Hamdi hoca kimdir?

Ayhan Akman, Fatih Tekke, Fatih Akyel, Okan Buruk vb. gibi birçok Türk futbolcuyu milli takıma kazandıran Serpil Hamdi Tüzün'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Okan Buruk'un bahsettiği Serpil Hamdi hoca kimdir? Serpil Hamdi Tüzün kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, hangi takımları çalıştırdı, evli mi? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Serpil Hamdi Tüzün geliyor. Peki, Serpil Hamdi Tüzün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Okan Buruk'un hocası Serpil Hamdi hoca kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

SERPİL HAMDİ TÜZÜN KİMDİR?

Serpil Hamdi Tüzün (d. 20 Temmuz 1939, İstanbul) Beşiktaş ve Türkiye millî futbol takımı alt yaş kategorilerinde görev almış eski teknik direktör ve altyapı antrenörüdür.

Serpil Hamdi Tüzün altyapı kelimesinden hoşlanmadığını medyada sıklıkla dile getirmiştir. Buna cevabı bu şekildedir; "Altyapıda insan yoktur. Bizim işimiz ise insanla." Ona göre öz kaynak düzeninin tanımı; "Öz: Yuvada gözünü açan, oraya ait. Kaynak: Yenilenen bir su gibi devamlı gelen. Düzen: Sistemli çalışma." şeklindedir.

Kariyeri

1939 yılında İstanbul'da doğan Tüzün, futbola babasının 1953 yılında kurduğu Bağlarbaşı Kulübü'nde başladı ve 15 yıl süreyle bu takımda oynadı. 1960'lı yıllarda Hollanda'ya gidip Ajax kulübünde staj yapmıştır. Burada Johan Cruyff, Johan Neeskens ve ?tefan Kovács gibi isimlerle çalışma fırsatı yakaladı. 1972-73 Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde Juventus ve Derby County arasında oynanan maçı rapor tutarak izlemiştir. Verdiği rapor doğrultusunda Ajax, 1972-73 Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmıştır.

Türkiye'ye dönünce Gündüz Tekin Onay tarafından Beşiktaş kulübüne alındı. Burada öz kaynak adlı bir düzen kurarak A takıma birçok isim kazandırdı. Beşiktaş Futbol Takımı'nın altın çağını yaşadığı dönemin tüm futbolcuları Serpil Hamdi Tüzün Hoca'nın öğrencileriydi. Bu isimler arasında Ziya Doğan, Fuat Yaman, Süleyman Oktay, Kadir Akbulut, Ercan Ozan, Fikret Demirer, Rıza Çalımbay, Metin Tekin, Mehmet Özdilek, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Ulvi Güveneroğlu, Gökhan Keskin ve Sergen Yalçın gibi isimler vardı. Beşiktaş Serpil Hoca'nın öğretisiyle 15 yıl aradan sonra kulüp şampiyonluğuna ulaşmıştı. Millî takıma kazandırdığı isimler ise şunlardır; Ayhan Akman, Fatih Tekke, Fatih Akyel, Okan Buruk, Mustafa Kocabey, Yıldıray Baştürk, Emre Aşık, Oktay Derelioğlu, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Sabri Sarıoğlu ve Semih Şentürk'tür. Antalyaspor, Sivasspor ve Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru sonrası PAF Ligi'nin kurulmasını sağladı. Altyapıya büyük önem veren Tüzün, 1992 yılında 18 yaş altı Avrupa şampiyonası altın madalyası, 1993'te Avrupa ikinciliği ve 1994 yılında 16 yaş altı Avrupa şampiyonası altın madalyası alarak Türkiye millî gençlik futbol takımı için gençlik antrenörü olarak çalıştı. Tüzün hocanın bu tarihlerde yardımcılığını Hürser Tekinoktay yapmıştı.

Kulübün zora düştüğü bir sezonda A takım hocalığı yapmışsa da asıl uzmanlığı genç yetenekleri keşfetmektir. Tüzün, yurt içi ve dışında çeşitli kurslarda eğitim vermeye devam etmektedir.

Sizce ????Türkiye - Letonya???? maçı nasıl sonuçlanır? — Haberler.com (@Haberler) June 16, 2023