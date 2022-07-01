Şermin Yaşar kimdir? Şermin Yaşar kaç yaşında ve nereli? Şermin Yaşar biyografisi!

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ŞERMİN YAŞAR KİMDİR?

Şermin Yaşar (d. 1982), Türk yazar. Başlarım Şimdi Anneliğe, Tarihi Hoşça Kal Lokantası, Dedemin Bakkalı gibi kitapları ile tanınmıştır. 2021 yılında Deli Tarla kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı'na layık görüldü. Yazar, 2017'den önce kitaplarında "Şermin Çarkacı" adını kullanmıştır. Yaşar 3 çocuk annesidir.

Kitapları

Çocuk Kitapları

Dedemin Bakkalı (2016)

Dedemin Bakkalı-Çırak (2018)

Abartma Tozu (2019)

Oh Ne Ala Memleket (2020)

Babaannem Geri Döndü (2021)

Çok Hayal Kuran Çocuk (2016)

Cingo: Ben İnsan Değil Miyim? (2018)

Kuş Masalları (2018)

Bizimki (2019)

Cesaret Sandığı / Tilki Masalları Serisi (2020)

Garip Bir Kuyruk / Tilki Masalları Serisi (2020)

Uyuyor Musun? / Tilki Masalları Serisi (2017)

Cebimdeki Mandalina Ağaçları (2020)

Yetişkinler İçin Olan Kitapları

Kalk Yerine Yat (2021)

Deli Tarla (2020)

Oyuncu Anne (2015)

Tarihi Hoşça Kal Lokantası (2017)

Başlarım Şimdi Anneliğe (2019)

Gelirken Ekmek Al (2019)

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu (2019)

Oyun Takvimi (2017)

Ev Yapımı-Sihirli Değnek: Denenmemiş Mutluluk Tarifleri (2016)

Kötü Alışkanlıklara İyi Öneriler (2016)