Sermin Balık kimdir? Sermin Balık kaç yaşında, nereli? Sermin Balık hayatı ve biyografisi!

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SERMİN BALIK KİMDİR?

7 Şubat 1972'de Tunceli'de doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Zülfiye'dir. Tunceli Üniversitesi,Tekstil Bölümü mezunudur. Özel sektörde üst düzey şirket yönetici olarak çalıştı. Elazığspor Yönetim Kurulu ile birçok sivil toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyesi ve yöneticilik görevini üstlenmiştir. Orta düzeyde İngilizce bilen Balık, evli ve 2 çocuk annesidir. Ak Parti 27. dönem Elazığ 2. sıra milletvekili adayıdır.