Serkay Tütüncü kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Survivor yarışması ile ünlenen Serkay Tütüncü nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Dizi ve filmlerde oynayan Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında ve biyografisi gündeme geliyor. Peki, Serkay Tütüncü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü biyografisi!

Sporcu ve oyuncu olan Serkay Tütüncü kimdir ve kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Serkay Tütüncü biyografisi ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Serkay Tütüncü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 yılında İzmir'de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu. Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayımlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. 2022 yılında yine FOX ekranlarında yayımlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterini canlandırdı.

Survivor

2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.

Filmografisi

2018 İnsanlık Suçu Gökhan Gökdemir Başrol oyuncusu

2019-2020 Afili Aşk Volkan Çekerek Yardımcı oyuncu

2020 Bay Yanlış Ozan Dinçer

2021 Masumiyet İlker Ilgaz Başrol oyuncusu

2022 Kusursuz Kiracı Yakup Ortaç

2023- Kirli Sepeti Kahraman Demir

Yarışma ve programlar

2016 Survivor 2016 Kendisi Yarışmacı/İkincilik

Para Bende Sunucu

2017 Survivor Panorama

2020 Bekar Erkeğin Rehberi Konuk

2022 Arda ile Omuz-Omuza

2023 Ege Mavisi

İnternet

2022 Hayaller ve Hayatlar