Serkay Tütüncü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü biyografisi!
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SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?
Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 yılında İzmir'de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu. Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayımlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. 2022 yılında yine FOX ekranlarında yayımlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterini canlandırdı.
Survivor
2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.
Filmografisi
2018 İnsanlık Suçu Gökhan Gökdemir Başrol oyuncusu
2019-2020 Afili Aşk Volkan Çekerek Yardımcı oyuncu
2020 Bay Yanlış Ozan Dinçer
2021 Masumiyet İlker Ilgaz Başrol oyuncusu
2022 Kusursuz Kiracı Yakup Ortaç
2023- Kirli Sepeti Kahraman Demir
Yarışma ve programlar
2016 Survivor 2016 Kendisi Yarışmacı/İkincilik
Para Bende Sunucu
2017 Survivor Panorama
2020 Bekar Erkeğin Rehberi Konuk
2022 Arda ile Omuz-Omuza
2023 Ege Mavisi
İnternet
2022 Hayaller ve Hayatlar