Alperenlerin eski Genel Başkanı olan Serkan Tüzün hayatını kaybetti. Serkan Tüzün'ün hayatı ve ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Serkan Tüzün kimdir? Serkan Tüzün neden öldü? İşte detaylar...

Alperen Ocakları eski Genel Başkanı olan ve daha sonra arkadaşlarıyla bu görevden ayrılarak, uzun aradan sonra Danıştay Tetkik Hakimliği ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Serkan Tüzün, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından hayatı ve ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Serkan Tüzün kimdir? Serkan Tüzün neden öldü? Detaylar haberimizde...

SERKAN TÜZÜN KİMDİR?

Serkan Tüzün Alperen Ocakları Eski Genel Başkanıdır. Daha sonra arkadaşlarıyla bu görevden ayrılan Tüzün, Adalat Bakanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapmıştır. Son yapılan görevlendirmeyle Serkan Tüzün, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

SERKAN TÜZÜN NEDEN ÖLDÜ?

Serkan Tüzün henüz bir bilinmeyen sebepten önce eşini daha sonra kendisini vurarak intihar etti. Serkan Tüzün'ün ve eşinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.