Serkan Toper aday mı? 2023 Serkan Toper milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Serkan Toper aday mı? 2023 Serkan Toper milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Serkan Toper aday mı? 2023 Serkan Toper milletvekili adayı mı? İşte detaylar...