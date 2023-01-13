Oyuncu Serkan Tınmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Serkan Tınmaz kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında, nereli? Serkan Tınmaz hangi dizilerde oynadı? Serkan Tınmaz İnstagram hesabı!

Serkan Tınmaz, Aşk ve Devrim filmi ile kariyerine adım atmıştır. Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren Serkan Tınmazkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında, nereli? Serkan Tınmaz hangi dizilerde oynadı? Serkan Tınmaz İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

SERKAN TINMAZ KİMDİR?

Serkan Tınmaz, 16 Aralık 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Serkan Tınmaz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk yüksek lisans programına başlamıştır. 2011 yılında Aşk ve Devrim filmi ile kariyerine adım atmış, birçok tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almıştır.