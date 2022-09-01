Serkan Taranoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serkan Taranoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündeminde son günlerde ismini sıkça duyduğumuz Serkan Taranoğlu hakkında kamuoyunun merak ettiği Serkan Taranoğlu kimdir? Serkan Taranoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Serkan Taranoğlu hayatı konularına haberimizde yer verdik. İşte, Serkan Taranoğlu kim sorusunun yanıtı!

Serkan Taranoğlu kim? Siyaset gündeminde son günlerde ismini sıkça duyduğumuz Serkan Taranoğlu hakkında kamuoyunun merak ettiği Serkan Taranoğlu kimdir? Serkan Taranoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Serkan Taranoğlu hayatı konularına haberimizde yer verdik. İşte, Serkan Taranoğlu kim sorusunun yanıtı haberimizde...

SERKAN TARANOĞLU KİMDİR?

1972 yılında doğan Serkan Taranoğlu, Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamlamıştır.

1997 yılında Başbakanlık' ta göreve başlayan Taranoğlu, Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğünde bir süre çalıştıktan sonra Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılına kadar Başbakanlık bünyesinde görev yapan Taranoğlu, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Kamu görevinden bir süreliğine ayrılan Taranoğlu, bu süre zarfında önce Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Danışmanlığı yapmış, daha sonra da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun danışmanlığı (2011-2015) görevinde bulunmuştur. Bu görevi ifa ederken Türkiye Kürek Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de üstlenen Taranoğlu24 /08/ 2015 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede 3 'lü Kararname ile Ekonomi Bakan Müşavirliği kadrosuna atanarak tekrar kamu hizmetine dönmüştür.

Ekonomi Bakanlığında bir süre görev yapan Taranoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevlendirilmiştir. Yaklaşık 1,5 yıllık görevi sonrasında, 8 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.

İnternet portallarında köşe yazarlığı yapmakta olan Taranoğlu , Yonca Taranoğlu ile evlidir.