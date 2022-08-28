Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Serkan Taranoğlu geliyor. Peki, Serkan Taranoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Serkan Taranoğlu'nun hayatı, biyografisi ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu kimdir merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Serkan Taranoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI SERKAN TARANOĞLU KİMDİR?

1972 yılında doğan Serkan Taranoğlu, Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Serkan Taranoğlu doğum tarihi : 1972

Serkan Taranoğlu kaç yaşında : 50 yaşında

Serkan Taranoğlu mesleği ne : Cumhurbaşkanı Danışmanı

1997 yılında Başbakanlık' ta göreve başlayan Taranoğlu, Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğünde bir süre çalıştıktan sonra Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılına kadar Başbakanlık bünyesinde görev yapan Taranoğlu, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığındaçeşitli görevlerde bulunmuştur.

Kamu görevinden bir süreliğine ayrılan Taranoğlu, bu süre zarfında önce Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Danışmanlığı yapmış, daha sonra da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun danışmanlığı (2011-2015) görevinde bulunmuştur. Bu görevi ifa ederken Türkiye Kürek Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de üstlenen Taranoğlu24 /08/ 2015 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede 3 'lü Kararname ile Ekonomi Bakan Müşavirliği kadrosuna atanarak tekrar kamu hizmetine dönmüştür.

Ekonomi Bakanlığında bir süre görev yapan Taranoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevlendirilmiştir. Yaklaşık 1,5 yıllık görevi sonrasında, 8 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazeteki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.

İnternet portallarında köşe yazarlığı yapmakta olan Taranoğlu , Yonca Taranoğluile evlidir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Serkan Taranoğlu'nun Twitter'da 24 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 5 bin takipçisi mevcuttur.