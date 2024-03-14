Serkan Sak kimdir? CHP Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı Serkan Sak kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan adayı ise Serkan Sak. Serkan Sak nereli,kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SERKAN SAK KİMDİR?

Veteriner hekim Serkan Sak Selçuk Üniversitesi mezunu. 2005 yılında eğitimini tamamlayan Serkan Sak evli ve 2 çocuk babasıdır. Serkan Sak aynı zamanda CHP'nin Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.