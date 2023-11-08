Ünlü oyuncu Serkan Rutkay Ayıköz'ün, popüler dizi Kirli Sepeti'nin kadrosuna dahil olacak mı merak konusu oldu. Ayıköz'ün yeni projede yer alıp almayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Serkan Rutkay Ayıköz Kirli Sepeti dizisine mi katıldı? işte detaylar...

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kirli Sepeti dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Serkan Rutkay Ayıköz Kirli Sepeti dizinin kadrosuna dahil olacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Kirli Sepeti oyuncu kadroları sorgulatılıyor. Peki, Serkan Rutkay Ayıköz Kirli Sepeti dizisine mi katıldı? Kirli Sepeti yeni oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

SERKAN RUTKAY AYIKÖZ KİRLİ SEPETİ DİZİNE KATILDI MI?

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Serkan Rutkay Ayıköz, FOX TV'nin yeni iddialı dizisi Kirli Sepeti'nin kadrosuna dahil oldu. Ayıköz'ün yanı sıra başarılı oyuncu Deniz Gündoğdu da kadroya katıldı.

KİRLİ SEPETİ YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kirli Sepeti dizisi renkli konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniz sezonun en iddialı projelerinin arasında yer alıyor. Son olarak Ahu Sungur ve Su Kutlu'nun renk kattığı dizinin ekibine 2 yeni oyuncu katıldı. Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği, Merve Girgin'in ise yazdığı diziye Deniz Gündoğdu "Hatice" ve Serkan Rutkay Ayıköz "Demir" rolleriyle dahil oldu. Deniz Gündoğdu Songül'ün (Ayça Bingöl) eski kocası Yılmaz'ın (Serhat Tutumluer) hayatındaki diğer kadın olarak hikayede yerini alacak. Yılmaz, Songül ve çocuklarını Hatice uğruna terk etmiş.