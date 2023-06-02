Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı kimdir?
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28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SERKAN RAMANLI KİMDİR?
Batman Barosuna kayıtlı olan Ramanlı, uzun süre baro yönetiminde görev aldı. Hür Dava Partisinde görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ramanlı, iyi derecede İngilizce, Kürtçe ve Arapça biliyor.
2018 seçimlerinde HÜDA Par'dan İstanbul Milletvekili adayı olmuştu.