Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı kimdir?

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TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SERKAN RAMANLI KİMDİR?