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Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı kimdir?

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Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı yemin etti mi?

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Serkan Ramanlı yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serkan Ramanlı yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SERKAN RAMANLI KİMDİR?

Batman Barosuna kayıtlı olan Ramanlı, uzun süre baro yönetiminde görev aldı. Hür Dava Partisinde görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ramanlı, iyi derecede İngilizce, Kürtçe ve Arapça biliyor.

2018 seçimlerinde HÜDA Par'dan İstanbul Milletvekili adayı olmuştu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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