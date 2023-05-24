Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Serkan Ramanlı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Serkan Ramanlı kaç yaşında, nereli? Serkan Ramanlı hayatı ve biyografisi! Serkan Ramanlı kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Serkan Ramanlı hakkında araştırmalar yapılıyor. Serkan Ramanlı kimdir? Serkan Ramanlı kaç yaşında, nereli? Serkan Ramanlı hayatı ve biyografisi!

SERKAN RAMANLI KİMDİR?

Batman Barosuna kayıtlı olan Ramanlı, uzun süre baro yönetiminde görev aldı. Hür Dava Partisinde görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ramanlı, iyi derecede İngilizce, Kürtçe ve Arapça biliyor.

2018 seçimlerinde HÜDA Par'dan İstanbul Milletvekili adayı olmuştu.