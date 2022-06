Serkan Özbalta kimdir? Serkan Özbalta kaç yaşında, nereli? - Haberler

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzalandığını duyurdu.Hayatı merak edilen Serkan Özbalta kimdir? Serkan Özbalta kaç yaşında, nereli? Serkan Özbalta hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SERKAN ÖZBALTA KİMDİR?

5 Şub 1979 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Serkan Özbalta, 42 yaşındadır. Yaklaşık 2 yıldır antrenörlük yapan isim, 2015-2018 seneleri arasında Keçiören Alt yapısında teknik direktörlük yapmıştır. 2018-2020 arasında ise Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevini üstlenmiştir. 2020-2021 arasında Manisa FK teknik direktörlük yapan Özbalta, son olarak 27 Ocak 2022'de Altay SK teknik direktörlüğüne getirildi.

Futbolculuk döneminde 1999-2000 sezonunda Altay forması da giymiş olan Serkan Özbalta, siyah-beyazlı camiayı yakından tanıdığını belirtti ve "20 yıllık bir aradan sonra Altay'a dönmek çok güzel bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor" dedi.

Özbalta, sonrasından imzaların atılmasının ardından takımın Antalya kampına katılmak için İzmir'den ayrıldı. Genç teknik isim daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK takımlarını çalıştırırken, ayrıca Manisa FK'yı TFF 1. Lig'e çıkarmıştı.

Özbalta, Altay'a imza atmasıyla birlikte kariyerinde ilk defa bir Süper Lig takımında görev almış oldu.

SERKAN ÖZBALTA İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Özat, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

