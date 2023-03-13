Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın kardeşi olan Serkan Ortaç neden öldü? Serkan Ortaç ne zaman öldü, hastalığı ne? Detaylar haberimizde...

Feridun AÇIKGÖZ / ŞARKICI Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Peki, Serkan Ortaç neden öldü? Serkan Ortaç ne zaman öldü, hastalığı ne?

SERKAN ORTAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir enfeksiyon tedavisi gören Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcı, cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durabildi. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti. Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.