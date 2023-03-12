Uzun süredir enfeksiyon tedavisi gören Serkan Ortaç kimdir? Merak ediliyor. Gündemde yer alması nedeniyle Serkan Ortaç Serdar Ortaç'ın kardeşi mi? Sorusu da oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Serkan Ortaç kimdir? Serkan Ortaç Serdar Ortaç'ın kardeşi mi? Serkan Ortaç hayatı ve biyografisi!

2019'dan bu yana enfeksiyon tedavisi gören Serkan Ortaç kimdir? Araştırmaları devam ediyor. Gündeme gelen haberlerin ardından Serkan Ortaç Serdar Ortaç'ın kardeşi mi? Sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Serkan Ortaç kimdir? Serkan Ortaç Serdar Ortaç'ın kardeşi mi? Serkan Ortaç hayatı ve biyografisi!

SERKAN ORTAÇ KİMDİR?

Uzun süredir enfeksiyon tedavisi gören Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç'dır. 2019'dan bu yana enfeksiyon tedavisi gören Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç hastalığa yenik düştü. İki çocuk babası Serkan Ortaç hayatını kaybetti.

SERKAN ORTAÇ SERDAR ORTAÇ'IN KARDEŞİ Mİ

Ünlü şarkıcı 2019'da verdiği bir röportajda şunları söylemişti: Serdar Ortaç, şunları söyledi: "Kardeşim Serkan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı. Az daha kaybediyorduk. Kimseye belli etmedim, ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım.