Serkan Lay kimdir, öldü mü, neden öldü, intihar mı etti? Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay intihar mı etti? Serkan Lay hangi partiden?

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SERKAN LAY ÖLDÜ MÜ, İNTİHAR MI ETTİ?

Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, evinde kendini tabanca ile vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Lay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERKAN LAY NEDEN ÖLDÜ?

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay (44) evlerinde tabancayla kendini vurdu.

Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERKAN LAY KİMDİR?

Serkan Lay, Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Serkan Lay 44 yaşındaydı. Son dakika gelen haberlere göre, Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, evinde kendini tabanca ile vurdu.