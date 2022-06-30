A Spor'da sunucu ve yorumcu olarak programlara katılan Serkan Korkmaz esasen A Spor Yayın Koordinatörlüğü yapmaktadır. Vatandaşlar Serkan Korkmaz ile ilgili internette en çok "Serkan Korkmaz kimdir? Serkan Korkmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmaktadır. Serkan Korkmaz ile ilgili detaylar haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SERKAN KORKMAZ KİMDİR?

Serkan Korkmaz, 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ancak aslen Edirne'nin Keşan ilçesindendir. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olan isim okul zamanından itibaren mesleğinle tanışmış ve o tarihten beri bu mesleğin içinde olmuştur.

Meslek hayatına ilk olarak Cine 5 televizyonunda başlamış olan Serkan Korkmaz, hem sevdiği mesleği yapmanın haklı gururunu yaşamış hem de İnşaat Mühendisi olduğunu hiç unutmamıştır. Cine 5 televizyonundan sonra Show TV ekranlarına geçen isim bir süre de burada görev aldıktan sonra NTV'nin kurulmasıyla beraber bu kanala geçmiş ve NTV'nin kuruluş tarihinden itibaren toplam 10 sene süresince bu kanalda çalışmıştır.

NTV'den sonra Haber 24'ün yolunu tutan deneyimli isim 3 sene süresince Haber 24'de görev almış ve akabinde ise FOX Türkiye kanalına geçmiştir. FOX Türkiye'de toplam 1 yıla yakın çalışan isim ardından ise TRT televizyonuna transfer olmuş ve bir süre TRT'de program sunmuştur. TRT'den sonra yolu Beyaz TV ile kesişen isim kısa süre burada çalıştıktan sonra A Haber Televizyonunda spor müdürü olarak işe başlamış ardından da A Spor kanalına geçmiştir.

Halen A Spor'da görev almaya devam eden ünlü isim A Spor Yayın Koordinatörüdür.