Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu kimdir ve nereli olduğu gündeme geliyor. Şarkılarıyla yıllara damga vuran ancak 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Serkan Kodaloğlu kimdir? Serkan Kodaloğlu kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

SERKAN KODALOĞLU KİMDİR?

Serkan Kodaloğlu 1974 yılında dünyaya geldi. İş insanı Serkan Kodaloğlu, İrfan Home Mağazalar Zinciri yönetim kurulu başkanıdır. Ünlü sanatçı Petek Dinçöz ile evli olan başarılı iş insanı Serkan Kodaloğlu aslen Ispartalıdır. Petek Dinçöz ile evliliğinden 2015 yılında dünyaya gelen İrfan Aslan Kodaloğlu isminde bir oğlu vardır. Çift 7 Temmuz 2014 yılında evlenmişlerdi. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'le geçtiğimiz ay tek celsede boşandılar.

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