Serkan Kodaloğlu kimdir? Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu ne zaman evlendi, boşandı mı?

Serkan Kodaloğlu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu ne zaman evlendi, boşandı mı?

SERKAN KODALOĞLU KİMDİR?

İş insanı Serkan Kodaloğlu İrfan Home Mağazalar Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Petek Dinçöz ile evli olan Serkan Kodaloğlu aslen Ispartalıdır. Petek Dinçöz ile evliliğinden 2015 doğumlu İrfan Aslan Kodaloğlu isminde bir oğlu vardır. Çift 7 Temmuz 2014 tarihinde evlenmişlerdir.

Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu tek celsede boşandı.

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

40 yaşında olan Petek Dinçöz'ün gerçek adı Didem Ezgü'dür. Zehra Süay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk öğrenimini Gazi Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır.

1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında 2. oldu; aynı zamanda Vizyon Production Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik yarışmasında Basın Güzeli de seçilmiştir.

1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizinin 2. sezonunda baş rolü oynadı. Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

Sanat kariyerine mankenlik'le başlayan Dinçöz, sonrasında müzik piyasasına adım atmıştır. Müzik kariyerine ise assolist olarak başlamıştır. İlk çıktığı yıllarda yaptığı danslarıyla o zamana damgasını vurmuştur.

1999 sonlarında ise mankenliği bırakarak şarkıcılığa devam etti ve Günay'da sahne alarak başladı. Dinçöz, Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya çıkardı. Bende Kaldı çok başarılı oldu ve 2002'de Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı.

Uzun yıllar birlikte olduğu televizyoncu Can Tanrıyar'la evlenip daha sonra anlaşamayıp boşanmıştır.

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