Serkan İnci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci'nin hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Serkan İnci geliyor. Peki, Serkan İnci kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir? Serkan İnci hangi siteyi kurdu? Serkan İnci'nin hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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İnci Sözlük kurucularından olan Serkan İnci'nin hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Serkan İnci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor, mesleği nedir? İşte detaylar...

SERKAN İNCİ KİMDİR?

Serkan İnci, 15 Haziran 1987 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Serkan İnci'nin ailesi Selanik göçmenidir.

Serkan İnci doğum tarihi : 15 Haziran 1987

Serkan İnci kaç yaşında : 35 yaşında

Serkan İnci nereli : İstanbul doğumlu

Serkan İnci mesleği ne : İnci Sözlük kurucusu

İlkokulu, Orhan Sinan Hamzaoğlu İlköğretim Okulu'nda okumuştur. İlk web sitesini 2002 yılında açan Serkan İnci Türkiye'nin en popüler sözlük sitelerinden olan İnci Sözlük'ü kurmuştur. 2009 yılında İnci Sözlük Serkan İnci ve İsmail Alpen tarafından kurulmuştur. Serkan İnci, İngilizce, Rusça ve Bulgarca bilmektedir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Serkan İnci'nin Twitter'da 220 bin takipçisi bulunmaktadır.

İNCİ SÖZLÜK NEDİR?

İnci Sözlük, 19 Aralık 2009 tarihinde kurulan katılımcı sözlük tarzındaki ağ sayfasıdır. Serkan İnci ve İsmail Alpen tarafından kurulmuştur. Argo ve müstehcen bir içeriğe sahip olan sözlüğün yazarları çeşitli basın ve yayın kuruluşlarına, bazı ağ sayfalarına ziyaret adını verdikleri çeşitli saldırılarda bulunmuştur. İnternet ortamındaki caps geyiğini oluşturmuştur.