Gaziantep'ten çadır satın alınarak Bursa'ya getirildiği ve logo basıldığı iddiaları sonrası Serkan Gür kimdir? Merak edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı. Peki, Serkan Gür kimdir? Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür kim? Serkan Gür hayatı ve biyografisi!

Serkan Gür kimdir? sorusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Bursa Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Peki, Serkan Gür kimdir? Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür kim? Serkan Gür hayatı ve biyografisi!

SERKAN GÜR KİMDİR?

Serkan Gür 1979 yılında İstanbul'da dünyaya doğdu. Serkan Gür aslen Sinopludur. Serkan Gür Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

Lisans eğitimini Otomotiv Eğitimi, lisansüstü eğitimini Teknoloji Eğitimi Alanlarında, Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır.

Serkan Gür bir süre öğretmenlik görevinde de bulunmuştur. Öğretmenliğe 1999 yılında Şişli Endüstri Meslek Lisesinde başlayan Serkan Gür 2004-2007 yıllarında MEGEP yani Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'nde eş-uzman olarak görev yapmıştır.

2010-2012 tarihleri arasında, Leonardo da Vinci kapsamında 'CNC Operatörlüğü Eğitimi'', "Metal Teknolojisi ve İç Mekân Tasarımı'' "Çalışan Gençler İçin Sosyal ve Mesleki Uyum Programı" "Otomotiv Teknolojisi ve Motor Yenileştirme " projelerinin sahipliği görevlerini üstlenmiştir.

Ulusal düzeyde Milli Eğitim Bakanlığı Performans Ölçme Değerlendirme Projesinde uzman olarak görev almıştır. Okul-sanayi işbirliği İstanbul Modeli ve Üreten Okul ile ilgili çok sayıda projenin yöneticiliğini yapmıştır.

2007-2012 yılları arasında İstanbul'da, çeşitli okullarda müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2012 yılında İstanbul Eyüp İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevini, 2013-2021 tarihleri arasında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesinden sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Ağustos 2021 tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde; "Modül Yazma Eğitimi Yöneticiliği " ve alanında, çok sayıda uluslararası yönetici eğitimi ve eğitici eğitimleri ve seminerlerine katılmıştır.

Sakarya Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, OHIO Universıty ve IOWA State Universty 'nin ortaklaşa düzenledikleri II. Uluslararası Teknoloji Sempozyumunda" Matematik Dersi Yazılımlarının Öğretimsel İçeriğinin Değerlendirilmesi " konulu bildiri sunmuştur.

Serkan Gür ''Dizel Motorlarının Egzoz Emisyonlarının Azaltılması'' Projesi ile Çevre Olimpiyatı Dünya İkinciliği ödülü bulunmaktadır.