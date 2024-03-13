Serkan Gedik kimdir? CHP Antalya İbradi Belediye Başkan Adayı Serkan Gedik kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya İbradiBelediye Başkan adayı ise Serkan Gedik. Serkan Gedik kimdir? Nurettin Sönmez nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SERKAN GEDİK KİMDİR?

İbradı'da yaşayan Serkan Gedik, CHP PM tarafından 11 Ocak günü İbradi Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Seçimlere hazırlanan Serkan Gedik aynı zamanda kitaplar yazıp bir derginin editörlüğünü yapıyor. İbradi Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler sorumlusu olarak çalışan Gedik 2003-2017 yılları arasında CHP İbradı Gençlik Kolları Başkanlığı, Bilişim Sorumluluğu ve ana kademe delegelikleri görevini yürüttü.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.