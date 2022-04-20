Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı hayatı ve biyografisi! Serkan Çağrı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Serkan Çağrı merak konusu oldu. İşte Serkan Çağrı hakkında merak edilen Serkan Çağrı kimdir, Serkan Çağrı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Haziran 1976

45yaşında

Edirne

Serkan Çağrı, (d. 2 Haziran 1976; Keşan), Türk klarnet virtüözü ve akademisyendir. 2017 yılından itibaren Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılan kabin içi müziklerin yapım ve yönetmenliğini yaptı.

Albümleri

• Sır - Yılı: 2016 - Yapım: Notist Müzik Yapım

• Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music

• Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım

• Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.

• Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.

• Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.

• Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar'ın yazıp sahnelediği "Düş ve Klarnet" adlı oyunun müziklerini yaptı.

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