Serkan Bayram kimdir? Serkan Bayram kaç yaşında, nereli? Serkan Bayram hayatı ve biyografisi!

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SERKAN BAYRAM KİMDİR?

1 Nisan 1974'te Erzincan Refahiye'de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Emine'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisansını yaptı. Maltepe Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktora yapmaktadır. Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Refahiye Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Hukukun Üstünlüğü Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Ortopedik Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Fransızca bilen Bayram, evli ve 2 çocuk babasıdır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan milletvekili olarak meclise girdi. Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzincan milletvekili adayı olan Bayram, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Erzincan milletvekili olarak meclise girdi. 26. dönemde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği yapmaktadır. Ayrıca eski Başbakan Binali Yıldırım'ın özel a yapmıştır.