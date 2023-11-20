Serkan Bayram kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Bayram kaç yaşında, nereli? Serkan Bayram biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram oldu. Halk Tv konuğu Serkan Bayram kimdir ve Serkan Bayram kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Serkan Bayram kimdir? Serkan Bayram kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Serkan Bayram kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Serkan Bayram kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Serkan Bayram kimdir? Serkan Bayram kaç yaşında, nereli? Serkan Bayram biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SERKAN BAYRAM KİMDİR?

Serkan Bayram, 1 Nisan 1974 yılında doğdu. Türk siyasetçi ve avukat. 26. dönem TBMM'de Ak Parti Erzincan milletvekili, 27. ve 28. dönem TBMM'de Ak Parti İstanbul milletvekili olarak görev aldı. Milletvekilliği sırasında fiziksel engelli vatandaşların hakları için çalıştı. Türkiye'de engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen yasanın kaldırılmasına öncülük etti. 1974 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Bir yaşında iken bir tarla yangınında vücudunun büyük bir bölümü yandı; ellerini kaybetti. İlkokulu köyünde okuduktan sonra öğrenimine İstanbul'da devam etti.

Yükseköğrenimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1997'de hakimlik mülakatlarına katıldı ancak yangında kaybettiği elleri ve yüzündeki yanık izleri nedeniyle elendi. "Türkiye'de Dernek Kurma Özgürlüğü" başlıklı tezi ile yüksek lisans öğrenimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında tamamladı. Maltepe Üniversitesi Ticaret Hukuku alanında doktora öğrenimine başladı.

Bayram, Hukukun Üstünlüğü Platformu, Erzincan Sanayi ve İşadamları Derneği, Pasifik İşadamları Derneği, Sevgiseli Engelliler Derneği gibi sivil toplum örgütünde görev aldı.[4] Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Binali Yıldırım'ın özel avukatlığını yaptı. Bayram, kuruluşundan itibaren AK Parti'nin İstanbul'daki il ve ilçe teşkilatlarında görev aldı. 2011 genel seçimlerine İstanbul 1. bölge milletvekili adayı, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'ne ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'ne Erzincan milletvekili adayı olarak katıldı. Kasım 2015 genel seçimi sonuncunda Erzincan milletvekili olarak meclise girdi. 26. dönem TBMM'de Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2016'da Darbe Araştırma Komisyonu'nda görev aldı.

2018 genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayı oldu ve 27. dönem TBMM'ye İstanbul milletvekili olarak girdi. Hakim-savcı olmak isteyen engelli vatandaşların önündeki yasal engelleri ortadan kaldırmak için çalıştı. 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yer alan "Alışılmışın dışında, çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak." ibareleri, iktidar ve tüm muhalefet partilerinin uzlaşmasıyla 2021'de kanun metninden çıkarıldı. Serkan Bayram'ın hayatı ve mücadelesi, "Buğday Tanesi" (2022) adlı filme konu oldu. 2020'de parlamento seçimlerini gözlemek üzere Türkiye -Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak Venezuela'ya gitti. 2023 genel seçimlerinde yeniden Ak Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 28. dönem mecliste Güvenlik Ve İstihbarat Komisyonu Başkanvekilidir.