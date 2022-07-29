Serkan Altunorak kimdir? Serkan Altunorak hayatı ve biyografisi! Serkan Altunorak kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Serkan Altunorak merak konusu oldu. İşte Serkan Altunorak hakkında merak edilen Serkan Altunorak kimdir, Serkan Altunorak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERKAN ALTUNORAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Aralık 1976

45 yaşında

Ankara

Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.

1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz'de Unisex Bekir, 2006 yılında İmkansız Aşk'ta Efe, yine 2006 yılında Gomeda'da Tolga, 2007 yılında Kara Duvak'ta Merdan'ı canlandıran oyuncu, 2008 yılında ise Sınıf dizisinde Umut karakterini ve DOT'ta Kürklü Merkür oyununda Eliot karakterini canlandırdı. 2009 yılında Melekler Korusun adlı dizide bir konservatuvar öğretim görevlisini canlandırdı. Ayrıca DOT'un oyunu Alışveriş ve S***ş oyununda oynamıştır.

Fatih Akın'ın, Sezen Aksu'nun Yanmışım Sönmüşüm Ben şarkısına çektiği klipte rol aldı. Yaseminname, Çocuklar Duymasın ve Karım ve Annem dizilerinde konuk oyuncu olarak rol almıştır.

2006 yılının Ekim ayında Star TV'de yayımlanan, Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı İmkansız Aşk dizisinin bir sahnesinde rol gereği Rus ruleti oynaması gerekiyordu. Tabancayı kafasına dayayan Serkan Altunorak, tetiği çektiği anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Kuru sıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ağır yaralandı ve uzun süre tedavi gördü. Dizi ise yayından kaldırıldı.

2011 yılında Bir Günah Gibi dizisinde Suat karakterini oynamıştır. Yine aynı yıl yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı diziye üçüncü sezonda Taşlıcalı Yahya rolü ile dâhil olmuştur.