Serkan Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Michelin yıldızlı Şef Serkan Aksoy kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Michelin yıldızlı Şef Serkan Aksoy 30 Aralık Masterchef konuğu olacak. Vatandaşlar Michelin yıldızlı Şef Serkan Aksoy hakkında bilgileri merak ediyor. Peki, Serkan Aksoy kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, restoranı nerede, başarıları nelerdir? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Serkan Aksoy geliyor. Peki, Serkan Aksoy kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, restoranı nerede, ödülleri neler?

SERKAN AKSOY KİMDİR?

Serkan Aksoy Michelin yıldızlı Türk Şeftir. Serkan Şef'in Nicole restoranı Michelin yıldızı almıştır. Serkan Aksoy mesleğe ilk olarak Bolu'da başlamıştır. Ardından Bodrum ve İstanbul'da çeşitli yerlerde çalıştı. Serkan Aksoy İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Nicole restoranında çalışmaktadır ve bu restoran Michelin yıldızı almıştır.

Serkan Aksoy 30 Aralık 2022 tarihinde Masterchef konuğu olacak. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Serkan Aksoy'un İnstagram'da 3600 takipçisi bulunmaktadır.