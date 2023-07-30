Üye Girişi
Haberler

Serinlemek için denize giren 2 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Turizm Haberleri

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişi, İ.S.A.R. ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Kandıra sahilleri tatilcilerin yaz mevsimlerinde yoğun ilgi gösterdiği turizm destinasyonlarının arasında yer alıyor. Türkiye Uluslararası Arama Kurtarma Kocaeli ekipleri muhtemel boğulma vakalarına karşı yoğun mesai harcıyor. Can kurtaranlar gerek kıyıdan suya girerek gerekse jet sikiyle vakalara müdahale ediyor. Son olarak bugün serinlemek için denize giren 2 kişi boğulmaktan kurtarıldı. İ.S.A.R. ekiplerince karaya çıkartılan ve ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Serinlemek için denize giren 2 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişi, İ.S.A.R. ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Kandıra sahilleri tatilcilerin yaz mevsimlerinde yoğun ilgi gösterdiği turizm destinasyonlarının arasında yer alıyor. Türkiye Uluslararası Arama Kurtarma Kocaeli ekipleri muhtemel boğulma vakalarına karşı yoğun mesai harcıyor. Can kurtaranlar gerek kıyıdan suya girerek gerekse jet sikiyle vakalara müdahale ediyor. Son olarak bugün serinlemek için denize giren 2 kişi boğulmaktan kurtarıldı. İ.S.A.R. ekiplerince karaya çıkartılan ve ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Turizm

Türkiye Kandıra Kocaeli Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title