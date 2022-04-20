Serik'te Turizm Haftası kutlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Serik ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Kadriye Mahallesi'ndeki Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Müzik dinletisinin ardından folklor gösterisi ile devam eden program, iş insanları ve turizmcilere plaket takdimi ile sona erdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Okul Müdürü Süleyman Demir tarafından yapıldı.

Demir konuşmasında, "Birçok medeniyete beşiklik etmiş, çok zengin bir tarihi mirasa sahip, doğal güzellikleri ile cenneti andıran, aynı anda 4 mevsimi yaşayabileceğimiz kıtalar arasında köprü konumunda olan ülkemiz turizm zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı merkezlerinden biridir." dedi.

Sektör adına konuşan turizmci Cüneyt Kuru ise "Turizm Bakanlığının değerli projeleri ile bölgemize planlı yatırımlar başladı. Bu yatırımlar çığ gibi büyüyerek bu günlere geldik. Şu anda bu bölge Türkiye'nin bir numarası. Muhteşem bir turizm merkezi. Aynı zamanda da dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birisi olmuştur. Bununla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Okula katkılarından dolayı iş insanlarına plaketleri Belediye Başkan Yardımcısı Çağatay Yalçın, Milli Eğitim Şube Müdürü Erdem Çam, İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Mehmet Karaburun, İlçe Spor Müdürü Mevlüt Özen ve Sosyal Hizmetler Müdürü Meral Yılmaz tarafından verildi.

Törenin ardından Serik Belediyesi ve turizmcilerin iş birliğinde yapılan okul kütüphanesinin protokol tarafından açılışı yapıldı.