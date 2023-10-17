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Serik'te otomobil bahçe kapısına çarptı: 2 yaralı

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Otomobil Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin bahçe kapısına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve 9 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin bahçe kapısına çarpıp takla atması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Merve M.'nin kullandığı 34 HB 4281 plakalı otomobil, Gedik Mahallesi'nde yol kenarındaki bir evin demir bahçe kapısına çarpıp, takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 yaşındaki oğlu Erin M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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