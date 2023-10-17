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Serik'te otomobil bahçe kapısına çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin bahçe kapısına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve 9 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.