Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen Serik Belediyespor hakkında merak edilenler var. 9 Kasım günü oynanacak olan Serik Belediyespor- Beşiktaş maçının öncesinde futbolseverler Serik Belediyespor teknik direktörü kim? sorusunu araştırdı. TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor teknik direktörü merak ediliyor. Peki, Serik Belediyespor teknik direktörü Cem Kavçak kimdir? Cem Kavçak kaç yaşında, nereli? Cem Kavçak hangi takımları oynattı?

Serik Belediyespor teknik direktörü kim? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarında Serik Belediyespor teknik direktörü Cem Kavçak kimdir? sorusu da aratılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen Serik Belediyespor hakkında merak edilenler var. 9 Kasım günü oynanacak olan Serik Belediyespor- Beşiktaş maçının öncesinde futbolseverler Serik Belediyespor hakkında detayları araştırdı. İşte merak edilenler...

SERİK BELEDİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

TFF 2.Lig'de oynayan Serik Belediyespor'un teknik direktörü Cem Kavçak'tır.

CEM KAVÇAK KİMDİR?

Cem Kavçak (d. 3 Temmuz 1978, Akhisar), Türk eski futbolcu ve antrenör. 1997-2014 yılları arası aktif futbolculuk yapmıştır. En son 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u çalıştırmıştır. Futbola Bergamaspor altyapısında başlayan Cem, 1997 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Bergamaspor için ilk resmî karşılaşmasına 17 Ağustos 1997 tarihinde Akhisar Belediyespor'a karşı oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıktı.[1] İki sezon Bergamaspor'da oynadıktan sonra memleketinin takımı Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. Burada üç sezon başarıyla forma giydi ve 2002-03 sezonunda 2. Lig ekiplerinden Adıyamanspor'a transfer oldu. Adıyamanspor'da üç sezon boyunca düzenli olarak forma giydi ve 2005-06 sezonunda ege ekiplerinden Nazilli Belediyespor'a geçti. Burada'da üç sezon forma giydikten sonra Denizli Belediyespor'a transfer oldu. 2010-11 sezonunun başında 1. Ligin yeni ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor'a transfer olan Cem Kavçak, ertesi sezon 2. Lig takımı olan eski takımı Adıyamanspor'da oynadı. 2012-13 sezonunu Bölgesel Amatör Ligde oynayan Kızılcabölükspor'da geçiren Cem Kavçak, 2013-14 sezonunda da Bölgesel Ligde oynayan Bodrumspor'da oynayarak futbolculuğunu sonlandırdı. Kariyeri boyunca 485 resmi maçta forma giyip 38 gol attı.

2014 yılında memleketi Akhisar'da antrenör olarak göreve başladı. 5 yıl çalıştığı Akhisar Belediyespor'da altyapı antrenörlüğü, antrenörlük ve gözlemcilik yaptıktan sonra, 2018-19 sezonunda Cihat Arslan'in ayrılmasının ardında A Takım teknik direktörlüğü için geçici olarak Akhisarspor'un başına getirildi. Ve sezon sonuna kadar Akhisarspor'u çalıştırdı. Cem Kavçak yönetiminde 14 maçta 13 puan toplayan Akhisarspor sezon sonu 18. sırada yer alarak Süper Ligden 1. Lige düştü. Ligde başarısız olan Cem Kavçak, Türkiye Kupasında ise takımına final oynatarak, teknik direktörlük kariyerinin ilk senesinde büyük başarı elde etmiş oldu. Sivas'ta oynanan final maçında Galatasaray'a 3-1 kaybetti. Ayrıca aynı sezon Akhisar Belediyespor Avrupa Kupasında mücadele ettiği için, Avrupa'daki son maçı olan Standart Liege maçına Cem Kavçak yönetiminde çıktı ve ilk 5 maçta sıfır çeken takım bu maçta berabere kalarak Avrupa'daki ilk puanını aldı. Bu maçta Cem hocanın teknik direktör olarak Avrupa kupalarındaki ilk ve tek maçı oldu. 2019-20 sezonunda 3. Lige yeni yükselen 68 Aksaray Belediyespor ile anlaştı.[2] 3 Ağustos 2020'de görevinden ayrıldı ve 28 Ağustos 2020'de eski takımı Akhisar Belediyespor ile anlaştı. Devre arasına gelindiğinde tekrar eski takımına geri döndü. Ardından sırasıyla İçel İdman Yurdu ve son olarak Afjet Afyonspor ile çalıştı.