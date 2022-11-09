Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen Serik Belediyespor'un hangi ligde oynadığı merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Serik Belediyespor nerenin takımı? sorusu gündemde. Peki, Serik Belediyespor hangi ligde oynuyor? Serik Belediyespor nerenin takımı? Serik Belediyespor kaçıncı ligde?

Serik Belediyespor hangi ligde oynuyor? sorusu merak ediliyor. ZTK'da Beşiktaş ile oynayacak olan Serik Belediyespor'u kaçıncı ligde yer aldığı futbolseverler tarafından aratılıyor. Peki, Serik Belediyespor hangi ligde oynuyor? Serik Belediyespor nerenin takımı? Serik Belediyespor kaçıncı ligde? İşte merak edilenler...

SERİK BELEDİYESPOR HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Serik Belediyespor TFF 2. lig takımıdır. TFF 2. Lig'de 6. sırada yer alan Serik Belediyespor teknik direktörü Cem Kavçak'tır.

TFF 2. Lig, Türkiye'nin üçüncü seviyedeki profesyonel futbol ligidir. 2001'de Türkiye 2. Futbol Ligi'nin 2 kategoriye ayrılmasıyla oluşan ve Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi adıyla kurulan TFF 2. Lig; 2006 yılında Lig B, 2007 yılında Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 2010 yılındaki sponsorluk anlaşması ile Spor Toto 2. Lig adını aldı. 2017-2018 sezonu öncesinde bu sponsorluk anlaşması sona erdi. İlk sezon olan 2001-2002 sezonunda yükselme grubu statüsünde oynanmıştır. Ertesi yıl A-B-C şeklinde 3'lü grup sistemine geçilmiş 3 sezon böyle oynanmıştır. 2005-2010 yılları arasında tekrar Klasman-Yükselme gruplu sisteme geçilmiş. Son olarak 2010 yılında takım sayısı azaltılmış Kırmızı ve Beyaz şeklinde 2'li grup sistemine geçilmiştir.

2020-21 Futbol sezonunda F 2. Lig, F 3. Ligden çıkan 6 takımın katılımıyla 19 ve 20 takımlı 2 gruptan oluşmaktadır. 2020-21 sezonunda F 3. Ligden yükselen 24 Erzincanspor, Kocaelispor, Serik Belediyespor, Karacabey Bld.spor, Turgutluspor ve Pazarspor F 2. Lig 'de yer almışlardır. 2020-21 sezonu sonunda gruplarını ilk sırada bitiren Eyüpspor ve Manisa FK doğrudan F 1. Lig'e yükselmişlerdir. Gruplarını 2-5. sırada tamamlayan 8 takım play-off maçları oynamıştır. Finalde Sakaryaspor'u yenen Kocaelispor, F 1. Lig'e yükselen 3. takım olmuştur. Gruplarını son 3 sırada tamamlayan Elazığspor, Gümüşhanespor, Mamak, Sancaktepe, Kardemir Karabükspor ve Hacettepespor küme düşmüşlerdir.