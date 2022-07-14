Şerife Boz kimdir? Şerife Boz nereli? - Haberler

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Şerife Boz kimdir? Şerife Boz nereli?

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Şerife Boz kimdir? Şerife Boz nereli?

Şerife Boz kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Şerife Boz, darbe girişimin yaşandığı gece meydanlara koşan isimlerden biriydi. Peki, Şerife Boz kimdir? Şerife Boz nereli?

Darbe girişimin yaşandığı gece meydanlara koşan isimlerden biri de Şerife Boz'du. Darbe girişiminden bir gün sonrasında kullandığı kamyon ile Demokrasi Nöbetine gelişi ile simgeleşti. Şerife Boz kimdir? Şerife Boz nereli? Şerife Boz kimdir? Şerife Boz nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞERİFE BOZ KİMDİR?

Şerife Boz, aslen Gümüşhanelidir. Evli ve 4 çocuk annesi olan Şerife Boz, 7 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Şerife Boz kimdir? Şerife Boz nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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